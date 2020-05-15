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В Минфине подтвердили кадровые изменения руководителей украинских таможен

В Минфине подтвердили кадровые изменения руководителей украинских таможен
23:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министр финансов предупредил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы с участием министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова была уволена половина руководителей украинских таможен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, речь идет о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также были вручены предупреждения о предстоящем увольнении руководителю Одесской таможни.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни.

"Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - отметил Марченко.

По его словам, это не последние кадровые ротации в таможнях.

"Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добропорядочными работниками", - отметил министр финансов.

Он заверил, что дополнительно в Украине обеспечат надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут "жесткий, но справедливый отбор".

Напоминаем, ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что и.о. начальника Закарпатской таможни и еще 8 руководителей таможен были уволены.

Напомним, в декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

24 апреля 2020 года правительство уволило Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы, которую он занимал с 5 июля 2019 года.

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Таможня, Минфин, Сергей Марченко, Игорь Муратов.
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