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Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление

Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
23:12 Пт, 15 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания "на открытых (летних) площадках".

Кабинет министров внес изменения в постановление по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 по условиям оказания услуг общественного питания в период карантина.

Соответствующее постановление от 14 мая 2020 № 377 опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания "на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет) ".

Кроме того, разрешается адресная доставка заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, осуществляющий такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

При этом условиями в двух случаях является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Ранее в постановлении было разрешено пребывание на открытых площадках ресторанов и кафе не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет), при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами.

Требования к адресной доставке и обеспечению средствами индивидуальной защиты работников, а также пребывание посетителей (кроме времени приема пищи) в средствах индивидуальной защиты остались неизменными.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая некоторые ограничения ослаблены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продлят, но планируются дальнейшие его ослабление.

Напоминаем, по состоянию на 15 мая в Украине лабораторно подтверждены 17 330 случаев COVID-19. За сутки - 483 новых случаев. В общем выздоровели 4473 человека, зафиксировано 476 летальных случаев.

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Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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