Украине известно, что приглашенные в ТКГ боевики имеют гражданство РФ

Новости Украины:Представители ТКГ со стороны Украины знают, что Владислав Дейнего имеет российское гражданство.

Владислав Дейнего, который является "министром иностранных дел" группировки "ЛНР", имеет российское гражданство.

Сообщает главный редактор "Новости Донбасса" Алексей Мацука, собеседники "Интерфакс-Украина".

"Фотокопию его российского паспорта мне показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников. Украинский представитель также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате",- заявил Мацука.

Мацука сообщил, что заседание ТКГ вчера началось в 13:00, а ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО Владислава Дейнего и ОРДО Наталью Никонорову.

В период с 13:00 до 15:00 украинская сторона сообщила делегации России о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" со стороны боевиков являются гражданами РФ.

Такую же информацию сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации. Также представитель со стороны Украины предъявил в качестве подтверждения копии заграничного и внутреннего паспорта России "министра" "ЛНР" Дейнего.