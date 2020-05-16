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Фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Ростова в Таганрог

Фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Ростова в Таганрог
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Политзаключенного Муслима Алиева этапировали в СИЗО Таганрога.

Фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» политзаключенного Муслима Алиева этапировали из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в аналогичное пенитенциарное учреждение в Таганроге.

Об этом сообщила его жена Наджи Алиева, передает «Крымская солидарность».

По ее словам, Муслим Алиев находится в одиночной камере.

«Вчера, 14 мая, ему разрешили официальный звонок, который длился 10 минут. Находится он в спецблоке, в одиночной камере. На условия содержания особо не жаловался. Единственное, о чем сказал, что холодно», - отметила Алиева.

Как сообщалось, 12 ноября 2016 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Amnesty International начала кампанию, в рамках которой призывает Россию освободить политзаключенного Эмир-Усеина Куку и еще пятерых мусульман, которые проходят с ним по этому уголовному делу.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

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Все по теме:

СИЗО, РФ, Дело Хизб-ут-Тахрир, Муслим Алиев.
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