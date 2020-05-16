Отечественные аппараты ИВЛ: Анестезиологи обратились к Зеленскому

Новости Украины:Анестезиологи в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому раскритиковали отечественные аппараты ИВЛ.

Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту раскритиковала украинские разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Информирует президент ОО "Ассоциации анестезиологов Украины" Сергей Дубров.

"СМИ анонсируют отечественное производство аппаратов ИВЛ, и если в обществе это вызывает оптимизм и иллюзию решения проблемы недостаточного количества аппаратов ИВЛ, то специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов "убийцами", потому что большинство из них не отвечают современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

В последнее время много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания", - заявил Дубров.

Врачи-анестезиологи Украины, требуют: