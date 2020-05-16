Санкции Украины никак не отразятся на МГУ, украинских студентов будут обучать

Новости Украины:МГУ им.М.В.Ломоносова не ощутит влияния санкций Украины.

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова не ощутит влияния санкций, объявленных украинскими властями.

"Практически никак не скажутся санкции", - отметили в пресс-службе университета в пятницу.

Там отметили, что украинских студентов продолжат обучать, абитуриентов с украинским гражданством примут в вуз по общим правилам вместе со всеми (университет приглашает их на виртуальный день открытых дверей 31 мая). Научные контакты с Украиной не особенно пострадают, поскольку их было немного.

"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - отметили в вузе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ограничительные меры на три года к ряду российских компаний и учреждений, в том числе к МГУ.

Среди мер - прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.