Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках

Новости Украины:О случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

Руководители учреждений здравоохранения не сообщили Госслужбе по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - отметил Ляшко.

По его словам, о случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас расследование завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессией и болезнью.

Напоминаем, 13 мая Кабинет министров Украины внес коронавирусную болезнь COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.