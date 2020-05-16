Очередной специальный коммерческий рейс из США вылетел в Украину

Новости Украины:Вскоре 72 украинца прибудут на родину из США.

Из США в Украину в пятницу, 15 мая, вылетел шестой коммерческий рейс, на котором домой вернутся 72 человека, сообщило украинское посольство в США.

"15 мая в Украине отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Это уже шестой спецсамолет МАУ, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук.

Дипломаты подчеркнули, что все пассажиры, находящиеся на борту "будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться своих домов или места обсервации".

"Сейчас в период карантина из США в Украину спецсамолетом уже удалось доставить более 1,7 тыс. человек, еще ждут своего возвращения более 1,2 тыс. человек", – добавили в украинском посольстве.