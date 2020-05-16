Астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца мая 2020 года

Новости Украины:Советы астрологов помогут провести конец мая с пользой и успеть выполнить необходимые дела до начала летнего периода.

Весна уже подходит к концу, однако до ее окончания еще есть время.

Каждое время года благоприятно для определенных дел. Эксперты рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы запланировать на конец мая необходимые дела, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Их стоит выполнять уже сейчас, чтобы не терять времени зря и как можно скорее прийти к положительным результатам.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют найти время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Энергичным представителям этого Знака важна не только активность, но и периоды, когда можно с чистой совестью побездельничать, полежать с любимой книгой или посидеть на природе, наполняясь жизненной энергией и достигая внутренней гармонии.

Телец

Тельцам до конца мая стоит внести в жизнь что-то новое. Жизненно необходимые перемены помогут найти в себе новые грани талантов, благодаря которым получится не просто расширить кругозор, но и привлечь позитивные перемены. Кроме того, новшества позволят найти работу мечты, одиноким людям — встретить вторую половинку, а семейным парам — разнообразить личную жизнь.

Близнецы

Близнецам до конца весны астрологи рекомендуют научиться доверять себе и слушать свое сердце. Не всегда вера в окружающих приводит к хорошим результатам, а их советы — к достижению желанных целей. Обретение внутренней гармонии и целостности помогут Близнецам стать успешнее и принимать верные решения самостоятельно, чтобы обрести контроль над своей жизнью.

Рак

Ракам до конца мая стоит позаботиться о себе и перестать тратить время на тех, кто пытается нажиться за чужой счет. Доля эгоизма позволит разобраться с насущными вопросами и перестать выполнять работу за манипуляторов. Благодаря духовным практикам Раки смогут обрести защиту, которая станет необходимой броней, не допускающей неприятелей в личное пространство и позволяющей наслаждаться собственной жизнью.

Лев

Львам в мае важно обратить внимание на свои потребности и, как и Ракам, позволить себе быть эгоистами. Отказ от развлечений не принесет радости, а постоянная отдача внешнему миру не станет залогом хорошего настроения. Силы заканчиваются, и для их восстановления порой нужна пауза, заполненная действительно позитивными начинаниями. Удовлетворив свои пожелания, Львы смогут обрести гармонию и долго оставаться в хорошем настроении.

Дева

Девам астрологи рекомендуют устроить себе выходные без правил. Время без планирования и загруженности повседневными делами позволит отдохнуть и набраться сил. Девам стоит перестать раскладывать все по полочкам, чтобы насладиться спокойным и умиротворенным отдыхом.

Весы

Весам до конца весны стоит обрести уверенность в себе и научиться принимать решения, которые сделают их счастливыми. Для этого важно слушать свое сердце и поступать так, как кажется правильным. До конца мая будет возможность исполнить заветные желания. Весы смогут воплотить в жизнь смелые мечты, если перестанут откладывать на завтра то, что могут запросто сделать уже сейчас.

Скорпион

Скорпионам до конца мая будет улыбаться удача, и в это время они смогут привлечь в свою жизнь богатство и процветание. Астрологи рекомендуют воспользоваться энергетикой звезд и планет, чтобы поправить материальное положение. До конца весны будет возможность выиграть в лотерее, а значит, можно приобрести лотерейный билет и воспользоваться проверенными заговорами на получение выигрыша.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют оставить спешку и насладиться каждым днем мая. До конца месяца Стрельцы смогут победить нервозность благодаря ежедневным практикам, а также травяным настоям, действующим успокаивающе на нервную систему. Отдых позволит запастись силами и хорошим настроением для того, чтобы начать лето с новых успехов и достижений во всех сферах жизни.

Козерог

Козерогам часто не хватает веселья и позитивных эмоций, и в конце мая судьба предоставит им возможность стать счастливыми. Новые эмоции и впечатления, общение с близкими и друзьями, взаимные подарки — все это позволит расслабиться и понять, что в жизни есть место не только работе, но и отдыху. Позитивный настрой поможет Козерогам с новыми силами приниматься за выполнение повседневных обязанностей и меньше тревожиться по пустякам.

Водолей

Водолеям важно развиваться, а также получать новые эмоции и впечатления. До конца мая астрологи рекомендуют им обратить внимание на эти потребности и не отказывать себе в познании чего-то нового. Водолеи смогут попробовать новые блюда, заказав их в ресторане, познакомиться с новыми людьми, а также научиться чему-то самостоятельно, пользуясь видеоуроками.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют что-то изменить в жизни. Новые веяния помогут справиться с тревогой и сомнениями, а дело, пришедшееся по душе, — продолжать развитие. Новые грани талантов, а также скрытые способности проявят себя, если не только заниматься рутинными делами, но и позволять себе следовать зову сердца, уделяя время тому, чего требует душа.

Каждый день открывает новые возможности, от которых нельзя отказываться, ссылаясь на занятость или отсутствие настроения. Жизнь пройдет мимо, если отказывать себе в небольших удовольствиях и зацикливаться лишь на выполнении повседневных дел.