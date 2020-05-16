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Уже с 20 мая граждане Украины смогут поехать в Турцию на лечение

Уже с 20 мая граждане Украины смогут поехать в Турцию на лечение
23:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:После прибытия в аэропортах украинцам будет проводиться тест на коронавирус.

Граждане ряда стран, в числе которых Украина, с 20 мая смогут приезжать в Турцию в качестве медицинских туристов, при условии регистрации в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдения всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом говорится в специальной директиве Минздрава Турции.

«Максимально двум сопровождающим лицам будет разрешено прибывать в страну с одним пациентом ... После прибытия в аэропортах им будет проводиться тест на коронавирус», - говорится в документе.

Пациент и сопровождающие лица смогут избежать сдачи теста в аэропорту в случае предоставления результатов тестирования на коронавирус методом ПЦР, сделанных в своей стране, но не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться таких направлений медицины, как ортопедия и травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, хирургическая онкология, гинекологическая онкологическая хирургия, медицинская онкология, лучевая онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и применение репродуктивной терапии. Также пациентов будут принимать для трансплантации органов и костного мозга.

Информация и документы, необходимые для предварительного разрешения, будут опубликованы в USHAŞ.

В медицинских учреждениях, где будут проходить лечение пациенты из-за рубежа, будут выделяться отдельные корпуса или этажи. Также требованием к этим больниам будет наличие реанимационного отделения, а также аппаратов для компьютерной томографии, МРТ.

Кроме украинцев, приехать в Турцию на лечение смогут граждане Германии, Великобритании, Нидерландов, Ирака, Ливии, Азербайджана, Грузии, Греции, Румынии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, РФ, Алжира, Косово, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии , Болгарии, Молдовы, Пакистана и ряда других стран.

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Украина, Турция, Лечение, Карантин.
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