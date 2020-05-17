Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности

В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД

В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
01:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Все камеры по закону устанавливаются с обязательным предупредительным знаком.

Системы видеофиксации соблюдения Правил дорожного движения работают во всех цивилизованных странах и их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Все камеры по закону устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому наша задача – это не сбить как можно больше штрафов, а чтобы водители знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди..." – рассказал чиновник.

Читайте также Правила дорожного движения в Украине: где читать актуальные ПДД и сдавать тесты По его словам, все камеры поставлены в наиболее аварийно-опасных местах, где гибли и травмировались люди, чтобы водитель знал, что там камера, притормаживал и сбрасывал скорость.

"В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автодорогах Украины. Мы будем предлагать мэрам городов, чтобы они поступали ответственно, как Виталий Кличко, закупать камеры и устанавливать на территории своих городов за счет мэрии по согласованию с полицией, которая будет предоставлять информацию об аварийно-опасных участках", – говорит заместитель министра.

Он добавил, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем проезд на красный свет, проезд по ряду для движения общественного транспорта.

"В целом они должны сделать наши дороги безопаснее. Сейчас на улицах Украины погибает примерно 3300 человек в год, травмируется около 30 тыс., 5-6 тыс. человек становятся инвалидами. Мы ставим себе цель за пять лет сократить гибель людей вдвое. В Осло в прошлом году на 500-тысячный город погиб всего один человек. В Киеве погибли около 90-100 человек", – привел страшную статистику заместитель главы МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Видеофиксация, Антон Геращенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
02 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
03 Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19
04 Всегда в прекрасной форме: Дженнифер Лопес поделилась фото после тренировки
05 Поставка нового Volkswagen Golf прекращена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
&quot;Карантинные&quot; протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
"Карантинные" протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь