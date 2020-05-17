В Украину из Турции вернутся еще 85 украинцев

Новости Украины:В Украину из Турции направили паром с украинцами.

Среди них также четверо моряков, которые застряли на корабле в турецком городе Самсун и об отправке домой которых украинские дипломаты вели переговоры с турецкой стороной, сообщило Посольство Украины в Турции.

"Очередным рейсом парома Карасу-Черноморск сегодня еще 85 граждан Украины возвращаются домой. При содействии нашего Посольства и Генерального консульства Украины в Стамбуле из Анкары и Самсуна в порт Карасу доставили 10 украинцев, а из Стамбула - 45", - сообщили в посольстве.

В дипучреждении также сообщили, что 8 мая 2020 года в консульский отдел Посольства Украины в Анкаре за помощью обратились 4 украинских моряка, которые застряли на корабле в турецком городе Самсун. Они просили помочь сойти на берег и вернуться в Украину.

"Учитывая карантинные мероприятия, а также введение очередного комендантского часа в некоторых провинциях Турции, в частности в Самсуне, наши консулы вели переговоры с турецкой стороной, чтобы их скорейшее возвращение домой стало возможным. Важно было получить соответствующие разрешения не только для схода на берег, но и для перемещения наших граждан до порта Карасу", - рассказали в посольстве.

Доставка моряков в порт Карасу из Самсуна осуществлялась в сопровождении одного из консулов.