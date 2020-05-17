Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая

В ближайшие сутки сохранится относительно тёплая и неустойчива погода с дождями преимущественно днём, сообщает Укргидрометцентр.
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Карта осадков 17 мая / windy.com
Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 14-19°, в южной части до 21°.
Карта ветров 17 мая / windy.com
В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.
Прогноз погоды на 17 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17, дождь
Львов – +16…+18, дождь
Ивано-Франковск – +15…+17, дождь
Тернополь – +15…+17, дождь
Черновцы –+15…+17, дождь
Хмельницкий – +15…+17, дождь
Луцк – +15…+17, дождь
Ровно – +15…+17, дождь
Житомир – +15…+17, дождь
Винница – +15…+17, дождь
Одесса – +15…+17 дождь
Николаев – +18…+20, дождь
Херсон – +18…+20, дождь
Симферополь – +18…+20, без осадков
Кропивницкий – +16…+18, дождь
Черкассы – +15…+17, дождь
Чернигов – +16…+18, дождь
Сумы – +16…+18, дождь
Полтава – +16…+18, дождь
Днепр – +17…+19, дождь
Запорожье – +18…+20, без осадков
Донецк – +17…+19, без осадков
Луганск – +16…+18, без осадков
Харьков – +17…+19, дождь
Киев – +16…+18, дождь
Погода 17 мая / meteo.gov.ua
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,7° в 1975г., самая низкая ночью +3,5° в 1936г.
Погода 18 мая / meteo.gov.ua
В понедельник, 18 мая, ночью в Украине, кроме западных областей, днём в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь (ночью на Левобережье умеренный).
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днём в северной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в южной части 8-13°; днём 13-18°, в южных областях, Прикарпатье и Закарпатье 18-23°.
В Киеве 18 мая ночью дождь, днём без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 16-18°.
16 мая на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°; в Днепре возле Києва 13°.