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Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая

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Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
07:49 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Относительно теплая погода с дождями будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки сохранится относительно тёплая и неустойчива погода с дождями преимущественно днём, сообщает Укргидрометцентр. 

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Карта осадков 17 мая / windy.com 

Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 14-19°, в южной части до 21°.

Карта ветров 17 мая / windy.com 

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.

Прогноз погоды на 17 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, дождь

  • Львов – +16…+18, дождь

  • Ивано-Франковск – +15…+17, дождь

  • Тернополь – +15…+17, дождь

  • Черновцы –+15…+17, дождь

  • Хмельницкий – +15…+17, дождь

  • Луцк – +15…+17, дождь

  • Ровно – +15…+17, дождь

  • Житомир –  +15…+17, дождь

  • Винница –  +15…+17, дождь

  • Одесса – +15…+17 дождь

  • Николаев – +18…+20, дождь

  • Херсон – +18…+20, дождь

  • Симферополь – +18…+20, без осадков

  • Кропивницкий – +16…+18, дождь

  • Черкассы – +15…+17, дождь

  • Чернигов – +16…+18, дождь

  • Сумы – +16…+18, дождь

  • Полтава – +16…+18, дождь

  • Днепр – +17…+19, дождь

  • Запорожье – +18…+20, без осадков

  • Донецк – +17…+19, без осадков

  • Луганск – +16…+18, без осадков

  • Харьков – +17…+19, дождь

  • Киев – +16…+18,  дождь

Погода 17 мая / meteo.gov.ua 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,7° в 1975г., самая низкая ночью +3,5° в 1936г.

Погода 18 мая / meteo.gov.ua 

В понедельник, 18 мая, ночью в Украине, кроме западных областей, днём в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь (ночью на Левобережье умеренный).

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днём в северной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в южной части 8-13°; днём 13-18°, в южных областях, Прикарпатье и Закарпатье 18-23°. 

В Киеве 18 мая ночью дождь, днём без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 16-18°. 

16 мая на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°; в Днепре возле Києва 13°.

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