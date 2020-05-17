Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая

Новости Украины:Относительно теплая погода с дождями будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки сохранится относительно тёплая и неустойчива погода с дождями преимущественно днём, сообщает Укргидрометцентр.

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Карта осадков 17 мая / windy.com

Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 14-19°, в южной части до 21°.

Карта ветров 17 мая / windy.com

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.

Прогноз погоды на 17 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, дождь

Львов – +16…+18, дождь

Ивано-Франковск – +15…+17, дождь

Тернополь – +15…+17, дождь

Черновцы –+15…+17, дождь

Хмельницкий – +15…+17, дождь

Луцк – +15…+17, дождь

Ровно – +15…+17, дождь

Житомир – +15…+17, дождь

Винница – +15…+17, дождь

Одесса – +15…+17 дождь

Николаев – +18…+20, дождь

Херсон – +18…+20, дождь

Симферополь – +18…+20, без осадков

Кропивницкий – +16…+18, дождь

Черкассы – +15…+17, дождь

Чернигов – +16…+18, дождь

Сумы – +16…+18, дождь

Полтава – +16…+18, дождь

Днепр – +17…+19, дождь

Запорожье – +18…+20, без осадков

Донецк – +17…+19, без осадков

Луганск – +16…+18, без осадков

Харьков – +17…+19, дождь

Киев – +16…+18, дождь

Погода 17 мая / meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,7° в 1975г., самая низкая ночью +3,5° в 1936г.

Погода 18 мая / meteo.gov.ua

В понедельник, 18 мая, ночью в Украине, кроме западных областей, днём в восточных и северо-восточных областях небольшой дождь (ночью на Левобережье умеренный).

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днём в северной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в южной части 8-13°; днём 13-18°, в южных областях, Прикарпатье и Закарпатье 18-23°.

В Киеве 18 мая ночью дождь, днём без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 16-18°.

16 мая на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°; в Днепре возле Києва 13°.