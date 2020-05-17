Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Новолуние в мае 2020: советы астрологов

Смотрите фото (3)
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В это время важно заложить основы для будущих успехов, используя подсказки астрологов на Новую Луну.

Кризисный лунный месяц подходит к концу: совсем скоро откроются новые возможности, а многие накопившиеся проблемы уйдут в прошлое. 

Впереди нас ждет самый приятный период в году, так что пришло время стряхнуть с себя прежние заботы, переодеться в летнюю одежду и вспомнить о том, как улыбаться от души. Чтобы как можно легче проскочить между всеми ловушками, которые в конце мая расставит Луна, следуйте советам астрологов, будьте внимательны к мелочам и подсказкам Вселенной.

Особенности Новолуния в мае

Новолуние произойдет 22 мая в 20:40 по московскому времени под Знаком Тельца, который символизирует созидание, рассудительность, материальный успех. Это будет очень важный день в году для материального и духовного благополучия многих людей.

Новолуние — это завершение старого цикла и начало нового. 22 мая случится мощный всплеск энергии. Поэтому будущий лунный месяц будет предназначен для начала, перехода, новой главы жизни. Астрологи также советуют вернуться к вопросам застарелых привычек, образа жизни и мышления, чтобы изменить свое мировоззрение и найти более эффективные способы достижения желаемого. Правда, стоит учесть, что Телец — неторопливый Знак, который ценит комфорт, удовольствия и стабильность. Поэтому не стоит ждать быстрых результатов: события будут развиваться медленно, но систематично.

Благодаря энергии настойчивости и упрямства, которую принесет Новолуние в Тельце, удастся распланировать жизнь на ближайший месяц так, чтобы осуществить свои цели. Даже если вы только мысленно обрисуете план, как улучшить свою жизнь или как заработать и достичь финансовой стабильности, вы уже запустите механизм перемен. Ключом к успеху являются последовательные действия и отказ от спешки. Это то, что делает Телец, — не сдается, не боится тяжелой работы, созидает, упорно и настойчиво добиваясь своего. Действуйте, как Телец — медленно, но верно.

Советы астрологов на 22 мая

Астрологи советуют приготовиться к неожиданностям: Телец — само спокойствие, но наступающее Новолуние не совсем обычное. На фоне ретроградных планет и астрологических соединений возможны неприятные сюрпризы. Присутствие контрастных энергий может перегрузить нервную систему. 22 мая особенно важно позаботиться о себе, своем здоровье и внутреннем состоянии.

Будьте в контакте с природой. Телец — земной Знак, а значит, сила природы поможет обрести гармонию. Насладитесь пением птиц, красотой пробуждающейся природы, ароматом первых цветов и теплом весеннего солнца — это поможет снять стресс, восстановить подорванное равновесие.

Позаботьтесь об удовольствиях. Тельцом управляет чувственная Венера, поэтому очень важно делать то, что хочется. Внутренний голос сам подскажет, на что бросить силы, главное — не противиться своим желаниям. Вкусная еда, интересное кино, приятная музыка или расслабляющая ванна с бокалом хорошего вина — это именно то, что сейчас нужно.

Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 годаЧитать полностью

Проведите время с близкими. Новолуние в Тельце повысит уровень чувствительности и способность считывать людей и ситуации. Рост эмпатии и восприимчивость благоприятно скажутся на отношениях, взаимопонимании между людьми. Время, проведенное с близкими, повысит самооценку и принесет личное удовлетворение. А вот эгоизм, жадность и заносчивость, напротив, принесут только обиды и потери. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть внимательнее к окружающим и помнить о самообладании.

Займитесь творчеством или саморазвитием. Телец — творческий, увлекающийся Знак. Его влияние способствует раскрытию спящих талантов, пробуждению способностей, чистоте мыслей. Все это придает смелость и интерес к самопознанию, духовным практикам, творческим занятиям и оккультным ритуалам.

Новолуние под эгидой Тельца — положительный период, который стоит посвятить личным целям и приятным занятиям. Благодаря мощной энергетике этого Знака у многих появится возможность начать новую главу жизни, составить более реалистичные планы на будущее, насытиться духовно и подготовить фундамент для результатов своих начинаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Астрология, Когда новолуние, Лунный календарь на май, Новая Луна, Советы астрологов, Новолуние в мае 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
02 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
03 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
04 Эксперт рассказал, каким будет курортный сезон этого года
05 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь