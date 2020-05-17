Новолуние в мае 2020: советы астрологов

Новости Украины:В это время важно заложить основы для будущих успехов, используя подсказки астрологов на Новую Луну.

Кризисный лунный месяц подходит к концу: совсем скоро откроются новые возможности, а многие накопившиеся проблемы уйдут в прошлое.

Впереди нас ждет самый приятный период в году, так что пришло время стряхнуть с себя прежние заботы, переодеться в летнюю одежду и вспомнить о том, как улыбаться от души. Чтобы как можно легче проскочить между всеми ловушками, которые в конце мая расставит Луна, следуйте советам астрологов, будьте внимательны к мелочам и подсказкам Вселенной.

Особенности Новолуния в мае

Новолуние произойдет 22 мая в 20:40 по московскому времени под Знаком Тельца, который символизирует созидание, рассудительность, материальный успех. Это будет очень важный день в году для материального и духовного благополучия многих людей.

Новолуние — это завершение старого цикла и начало нового. 22 мая случится мощный всплеск энергии. Поэтому будущий лунный месяц будет предназначен для начала, перехода, новой главы жизни. Астрологи также советуют вернуться к вопросам застарелых привычек, образа жизни и мышления, чтобы изменить свое мировоззрение и найти более эффективные способы достижения желаемого. Правда, стоит учесть, что Телец — неторопливый Знак, который ценит комфорт, удовольствия и стабильность. Поэтому не стоит ждать быстрых результатов: события будут развиваться медленно, но систематично.

Благодаря энергии настойчивости и упрямства, которую принесет Новолуние в Тельце, удастся распланировать жизнь на ближайший месяц так, чтобы осуществить свои цели. Даже если вы только мысленно обрисуете план, как улучшить свою жизнь или как заработать и достичь финансовой стабильности, вы уже запустите механизм перемен. Ключом к успеху являются последовательные действия и отказ от спешки. Это то, что делает Телец, — не сдается, не боится тяжелой работы, созидает, упорно и настойчиво добиваясь своего. Действуйте, как Телец — медленно, но верно.

Советы астрологов на 22 мая

Астрологи советуют приготовиться к неожиданностям: Телец — само спокойствие, но наступающее Новолуние не совсем обычное. На фоне ретроградных планет и астрологических соединений возможны неприятные сюрпризы. Присутствие контрастных энергий может перегрузить нервную систему. 22 мая особенно важно позаботиться о себе, своем здоровье и внутреннем состоянии.

Будьте в контакте с природой. Телец — земной Знак, а значит, сила природы поможет обрести гармонию. Насладитесь пением птиц, красотой пробуждающейся природы, ароматом первых цветов и теплом весеннего солнца — это поможет снять стресс, восстановить подорванное равновесие.

Позаботьтесь об удовольствиях. Тельцом управляет чувственная Венера, поэтому очень важно делать то, что хочется. Внутренний голос сам подскажет, на что бросить силы, главное — не противиться своим желаниям. Вкусная еда, интересное кино, приятная музыка или расслабляющая ванна с бокалом хорошего вина — это именно то, что сейчас нужно.

Проведите время с близкими. Новолуние в Тельце повысит уровень чувствительности и способность считывать людей и ситуации. Рост эмпатии и восприимчивость благоприятно скажутся на отношениях, взаимопонимании между людьми. Время, проведенное с близкими, повысит самооценку и принесет личное удовлетворение. А вот эгоизм, жадность и заносчивость, напротив, принесут только обиды и потери. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть внимательнее к окружающим и помнить о самообладании.

Займитесь творчеством или саморазвитием. Телец — творческий, увлекающийся Знак. Его влияние способствует раскрытию спящих талантов, пробуждению способностей, чистоте мыслей. Все это придает смелость и интерес к самопознанию, духовным практикам, творческим занятиям и оккультным ритуалам.

Новолуние под эгидой Тельца — положительный период, который стоит посвятить личным целям и приятным занятиям. Благодаря мощной энергетике этого Знака у многих появится возможность начать новую главу жизни, составить более реалистичные планы на будущее, насытиться духовно и подготовить фундамент для результатов своих начинаний.