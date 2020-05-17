Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)

Новости Украины:Сегодня Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Об этом сообщает офис Президента в Facebook.

Как сообщалось ранее, в течение суток аэропорт "Борисполь" принял три рейса со 184 пассажирами, которые прибыли в Украину из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433.