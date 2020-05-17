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Самые ужасные привычки знаков Зодиака

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Самые ужасные привычки знаков Зодиака
12:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Астрологи рассказали о самых противных и неприятных привычках Знаков Зодиака.

Привычки окружающих могут нервировать, изредка — веселить, а порой — вызывать открытую неприязнь. Знак Зодиака может многое рассказать о человек: пролить свет на его характер, совместимость в любви, скрытые таланты. Сегодня мы поговорим о самых гадких привычках, которые астрологи сочли наиболее распространенными среди представителей каждого Знака Зодиака.

Овен

Перебивание собеседника: если Овну есть, что сказать, он просто не может удержаться от этого. Овен перебивает, когда это совершенно не уместно: в церкви, на работе и когда кто-то близкий пытается рассказать ему что-то важное. В большинстве случаев Овен говорит, не обращая внимания на происходящее вокруг.

Телец

Транжирство: Телец постоянно тратит деньги и хвастается этим. Сегодня он говорит всем, что едва может покрыть кредит на машину, а уже завтра объясняет, что ему было просто необходимо купить этот ортопедический матрас с ионами серебра, иначе он никогда не смог бы заснуть.

Близнецы

Нехватка такта: Близнецы непревзойденны в раздаче советов о том, что нужно делать людям и чего им делать не следует. Кроме того, Близнецы часто могут задеть неосторожным словом или резкой шуткой, указать на недостатки, когда их об этом не просят. При этом если задеть их лично, то реакция будет шумной, бурной и резко отрицательной.

Рак

Бесконечные жалобы: Рак делится слишком большим количеством личной информации, причем большую часть времени он жалуется на жизнь. Он считает, что он всегда прав, а судьба к нему все время несправедлива. Виноваты все вокруг: правительство, начальство, коллеги, но только не Рак.

Лев

Зацикленность на себе: раздутое самомнение делает Льва высокомерным, а отсутствующая самоирония — обидчивым. Лев убежден в своей привлекательности и неотразимости, поэтому он много говорит о себе, ожидая восхищения и комплиментов, и очень удивляясь ответной неприязни со стороны окружающих.

Дева

Самокритика: тот случай, когда очевидное достоинство превращается в недостаток и начинает отталкивать людей. Это касается Дев и их повышенной требовательности не только к окружающим, но и самим себе. Да, самокритичность иногда бывает полезна, но проблема в том, что Дева намеренно выискивает в себе недостатки и становится одержима ими.

Весы

Привычка говорить «да»: Весам сложно озвучивать свои претензии, отказывать людям и выходить на конфликт, даже ради защиты своих интересов. Это делает их недовольными, напряженными и раздраженными, а накопившийся негатив выплескивается на близких. В качестве разрядки Весы используют злорадство, причем иногда без всякой меры.

Скорпион

Саркастичность: Скорпион щедр на ехидство, сарказм и злорадство. Постоянные закатывания глаз, остроумные колкости, манипуляция окружающими — все это вынуждает людей быть осторожными и недоверчивыми по отношению к Скорпионам.

Стрелец

Любовь к спорам: Стрельцу не нужен повод для спора, главное тут не тема, а тон: чем больше гнева и криков, тем лучше. Стрелец не принимает чужую точку зрения, не пытается быть гибким и дипломатичным. Зато он расположен забрасывать аргументами и давить своим мнением.

Козерог

Честолюбие: Козерог всегда стремится быть лучше, выше, успешнее. К сожалению, к этому в целом положительному качеству часто прибавляется надменность. Козерога легко разочаровать — достаточно просто не оправдать его надежд. Причем к себе он не предъявляет никаких серьезных требований. Такие двойные стандарты заставляют многих относиться к Козерогу с неприязнью.

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Водолей

Провокационное поведение: Водолей не хочет быть грубым, но ему очень нравится выяснять отношения и доводить людей до точки кипения. Порой Водолей привлекает к этому окружающих: дает наводку, а после с удовольствием подливает масла в разгоревшийся конфликт. Проще говоря, Водолей может быть настоящим энергетическим вампиром, питающимся негативом.

Рыбы

Ненадежность: в Рыбах может раздражать многое, но больше всего окружающих выводят из себя их инфантилизм, трусость и рассеянность. С защитой своих интересов у Рыб все плохо, поэтому с ними бывает сложно не только в общении, но и в работе: любая перемена вызывает либо ступор, либо слезы.

Вредные привычки есть у каждого Знака Зодиака. Но не забывайте, что ваша жизнь — в ваших руках! Не позволяйте положению звезд, обстоятельствам и негативным чертам характера становиться решающими в вашей судьбе.

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Знаки Зодиака, Привычки, Приметы, Астрология, Зодиак, Советы астрологов, Противные привычки, Ужасные привычки знаков Зодиака.
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