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Упал в воду: на Волыни 7-летний мальчик утонул в пруду

Упал в воду: на Волыни 7-летний мальчик утонул в пруду
14:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:На частном пруду на Волыни, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения.

На Волыни на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения, передает ГСЧС.

"17 мая на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Иванычи, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, ребенка подняли из воды местные жители.

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Реанимационные мероприятия, осуществляемые КЗ "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на месте происшествия результатов, к сожалению, не дали - ребенок погиб.

Как сообщалось, с начала мая в Украине утонули почти полсотни человек.

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Украина, Волынь, ГУНП.
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