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Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого

Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
23:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Подозреваемый передал собственный охотничий карабин и патроны к нему неустановленному следствием лицу.

Печерский районный суд Киева вынес постановление об аресте харьковчанина, из оружия которого якобы был убит боец "Беркута" и военнослужащий, а также ранен еще один военный во время событий Революции достоинства.

Речь идет о Дмитрии Липовом, который находится в национальном розыске, сообщает Общественное со ссылкой на решение суда.

В постановлении отмечается, что утром 20 февраля 2014 года вооруженный подозреваемый увидел на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского «вооруженных неустановленных следствием лиц, которые осуществляли выстрелы в правоохранителей, и решил присоединиться к ним», а затем «передал собственный охотничий карабин и патроны к нему неустановленному следствием лицу». Получив карабин и патроны к нему, этот человек прошел на балкон Академии, где «совершила из упомянутого карабина минимум три прицельных выстрела по работникам правоохранительных органов и военнослужащим, которые находились недалеко от Стелы Независимости на Майдане».

В тот день, говорится в постановлении, СБУ, МВД и ВСУ под видом проведения антитеррористической операции осуществили разгон митингующих на Майдане и прилегающих улицах, в результате чего были убиты 10 митингующих, 127 лицам причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Также погибли 5 силовиков, 14 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Подозреваемому инкриминируют убийство военнослужащего военной части №3033 и милиционера роты особого назначения "Беркут" и ранения военнослужащего воинской части №3026 (ст. 348 УК Украины).

В постановлении указано, что в отношении уроженца Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и что он 10 февраля 2020 года "объявлен в международный розыск".

В то же время на сайте Интерпола отсутствуют данные о розыске Липового.

Решение об аресте Липового приняла судья Светлана Волкова, известная, в частности, тем, что в 2014 году отпустила из-под стражи командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника, подозреваемого в расстреле активистов Майдана.

Как сообщалось, статья 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) подпадает под действие закона об амнистии участников Майдана.

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Беркут, Суд, Майдан.
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