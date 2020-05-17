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В МИД рассказали, сколько украинцев эвакуировали из-за рубежа с начала карантина

В МИД рассказали, сколько украинцев эвакуировали из-за рубежа с начала карантина
23:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:При содействии МИД Украины вернулось свыше 230 тысяч украинцев.

В Украину с начала карантина при содействии Министерства иностранных дел вернулись более 230 тысяч граждан.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

«В целом при содействии Министерства иностранных дел Украины вернулось свыше 230 тысяч граждан Украины. И этот процесс продолжается», - сказал он.

По мнению Енина, министерство достойно справилось с организацией эвакуации и оказанием помощи украинцам за рубежом.

«По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых... Мы всячески стараемся содействовать максимально быстрой и оперативной эвакуации наших граждан. Хотя порой это бывает достаточно сложно с учетом и национальных особенностей, и соответствующего эпидемиологического режима в различных странах. Часто на пути становится определенная бюрократия, дополнительная предосторожность», - отметил он.

Говоря о возможности открытия границ и восстановления авиасообщения в Украине и мире после карантина, Енин отметил, что конкретных дат пока не готов назвать ни один чиновник в странах-партнерах.

По его словам, на сегодня подавляющее большинство стран крайне осторожно относятся к вопросам восстановления перевозок, несмотря на активное начало туристического сезона. «Если мы говорим о традиционных для украинского туриста дестинациях, тот же Египет, то он крайне осторожен в своих оценках», - добавил Енин.

При этом он рассказал, что Израиль где-то к середине лета планирует пилотный проект открытия границ с туристической целью для так называемого «зеленого списка стран», где наименьшие риски заболевания, где принимаются максимальные меры санитарного характера, максимальный процент населения, который проходит через соответствующее тестирование.

«Мы должны отталкиваться от соответствующих решений власти в конкретных странах», - заявил Енин и подчеркнул, что ключевые решения должны приниматься теми странами, которые готовы принимать туристов и обеспечить соответствующие условия, чтобы избежать второй волны пандемии.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, ограничено движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в частности авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел пока организуют ряд специальных рейсов для возвращения украинских граждан домой.

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Украина, МИД, Эвакуация, Пандемия, Коронавирус.
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