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Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение ООС на Донбассе

Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение ООС на Донбассе
23:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе украинским военным выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов.

В районе проведения ООС усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19. На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и тому подобное.

Об этом сказал командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос, как влияет пандемия на проведение операции Объединенных сил на Донбассе, передает "Радио Свобода".

"После введения в Украине карантина командование Вооруженных Сил Украины усилило меры по предотвращению распространения COVID-19.

Перед ротацией все части и подразделения проходят обязательную обсервацию. Перед обсервацией медицинский персонал осматривает военных, выясняет, не было ли контактов с больными. Кроме того, выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов", - сказал Наев.

По его словам, в районе проведения ООС усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19.

Кроме того, ограничили проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, чтобы не создавать скопления людей.

На контрольно-пропускных пунктах всем людям бесконтактными инфракрасными термометрами измеряют температуру, добавил Наев.

"На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. Прежде всего они обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками человека: перила, ручки, двери, окна, люки и др. Также осуществляют дезинфекцию дорог, участков местности и внешних частей зданий.

На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и т.д.", - резюмировал командующий Объединенных сил.

Напомним, в ВСУ зафиксированы 38 случаев заболевания на COVID-19.

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Донбасс, ВСУ, Коронавирус, ООС.
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