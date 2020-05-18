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МОК выделил средства для преодоления пандемии COVID-19

МОК выделил средства для преодоления пандемии COVID-19
04:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Международный Олимпийский Комитет выделил средства на борьбу с коронавирусом.

Для преодоления пандемии COVID-19 Международный Олимпийский Комитет принял финансовый пакет в размере до 800 млн долл., сообщает НОК Украины.

Сумма складывается из затрат на организацию отложенных Игорь к 650 млн долл. для МОК и пакета помощи в 150 млн долларов для субъектов олимпийского движения, включая международные федерации, Национальные олимпийские комитеты (НОК) и организации, признанные МОК, чтобы они могли продолжать развивать виды спорта, заниматься своей деятельностью и поддерживать своих спортсменов.

Сейчас МОК проводит процесс глубокого анализа для оценки влияния кризиса COVID-19 на все его операции.

"Олимпийское движение стоит перед беспрецедентным вызовом. МОК впервые организовать отложенные Олимпийские игры и должен помочь своим заинтересованным сторонам выйти из этого глобального кризиса. Эта новая ситуация потребует всей нашей солидарности, креативности, решимости и гибкости. Нам всем нужно идти на жертвы и компромиссы. чрезвычайные обстоятельства требуют проведения чрезвычайных мер. Эта ситуация требует, чтобы каждый из нас выполнил свою роль, и это касается всех нас, включая МОК. Благодаря сегодняшним финансовым планам мы решаем эти цели ", - сказал президент МОК Томас Бах.

Добавим, данное решение утверждено на онлайн-заседании исполнительного комитета МОК, одним из членов которого является президент НОК Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

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МОК, Коронавирус, Борьба с COVID-19.
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