День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша": традиции и молитвы

Новости Украины:Каждый, кто отметит этот праздник правильно, никогда не останется без богородичной помощи и покровительства.

В понедельник, 18 мая, православный мир по обыкновению почитает чудотворную икону Божией Матери "Неупиваемая чаша".

День празднования иконы в церковном календаре является непреходящим — этот всегда 18 мая. В это время православные верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи в духовных и земных делах, с просьбами о наставлении на правильный путь и избавлении от пагубных пристрастий. Всем молящимся и страждущим даруется благословение.

Православные традиции 18 мая

Икона прославилась быстрым исцелением от наркотической, алкогольной и табачной зависимости. Церковнослужителями и простыми людьми было отмечено, что богородичная икона не только помогает избавиться от пагубных пристрастий, но и приводит к осознанию грехов, покаянию и возвращению на праведный путь.

Празднование в честь чудотворной иконы имеет огромное значение для православных христиан. Откровение призывает узреть силу Богородицы и вернуться на путь истинный через покаяние и прощение.

В понедельник 18 числа священники советуют воздержаться от посещения храмов, но призывают обязательно посмотреть праздничную службу в записи. Следует помолиться за родных и попросить для всех здоровья и долгих лет жизни. Также принято в день иконы "Неупиваемая чаша" молиться за одержимых зависимостью близких и друзей, просить для них исцеления и прощения.

Батюшки напоминают о том, что Божия Матерь — это заступница пред Всевышним за всех людей. По ее молитвам можно сподобиться благодати Господа. Правильным будет вспомнить о истории обретения великой иконы и явленных ей чудесах (интересующую информацию вы можете найти в нашей статье), а также вознести искренние благодарственные молитвы.

В остальном особых предписаний со стороны церкви нет. Но мирянам рекомендуется воздержаться от тяжелой физической работы и праздного образа жизни. Лучше посвятить этот светлый день общению с близкими и размышлениям о своей жизни. Ведь в суете будничных дел нам так часто не хватает времени на уединение, чтобы подумать о происходящем и заглянуть в свою душу.

Молитва к иконе Божией Матери "Неупиваемая чаша"

Великая икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" послана для исцеления и спасения душ. Истории известно много примеров чудотворного вмешательства Богородицы. По искренним молитвам святая заступница помогает каждому:

обрести душевный покой;

получить исцеление от недугов;

освободиться от грехов и жестокосердия;

встать на истинный путь и улучшить свою жизнь.

В праздничные часы необходимо помолиться несколько раз, желательно подле образа "Неупиваемая чаша". Если по каким-то причинам у вас нет такой иконы, можно найти ее в Интернете. Но самое главное, чтобы слова шли от чистого сердца. Неважно, где, когда и какую молитву вы будите читать, имеет значение только то, сколько души и любви вы вложите в каждое слово, обращенное к Богородице. Пример молитвы:

"О Великая милостивая Владычица! О Твоем заступлении молимся, не отринь молитвы наши, услышь нас: жен, детей, матерей, больных тяжким недугом и одержимых лукавым. О всемилостивая заступница, коснись сердец наших и спаси от грехов, на путь исцеления выведи. Умоли Господа нашего, дабы Он простил грехи наши и не отвратил милость Свою от детей Своих. И да придет сея просьба наша молитвами Твоими ко престолу Всевышнего. Аминь".

Испокон веков образ Божией Матери "Неупиваемая чаша" помогал верующим в минуты отчаяния и слабости. В день празднования, 18 мая, Богородица с особым пониманием относится ко всем, кто помнит о ней и возносит ей свои молитвы. Этот великий праздник — светлый повод вспомнить о том, что мы не одни в этом мире.