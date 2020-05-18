У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. У имени Ирина есть и мужская форма – Ириней и Ириний (православные святцы), а в католических святцах как Иреней.

Имя Ирина на Киевской Руси в Средневековье было широко распространено, подтверждением этому является обилие пословиц, где употребляется это имя. В простонародье имя Ирина очень часто произносили как Арина - "Тётка Арина надвое говорила", "Три Арины в году живут: Арина - разрой берега, Арина-рассадница да Арина - журавлиный лёт" (эта народная примета на дни поминовения святых Ирин). Среди крестьян и купцов в XVIII веке было распространено именно обращение Арина, а не Ирина. Имя Ирина чаще употреблялось в дворянской среде.

У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, Ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.

Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.

Ирина - чувствительная женщина, обладает естественной грацией и имеет представление о балансе и гармонии. Ирина очень дорожит семейными ценностями, это благородная женщина, которая любит нравиться и не терпит насилия и агрессии. Ирины часто мирят всех – они любят мир и покой вокруг себя. Она высоко ценит преданность, величие, красоту, и будет работать для достижения своей мечты. Мужество не изменяет ей, когда она мотивирована. Ирины – перфекционистки. Таким образом, мужчина ее жизни будет красивым, изысканным, остроумным, умным, и конечно, с хорошим характером.

У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уже решение принято, то оно будет выполнено. Она интеллектуальный и духовный человек, любит читать.

Ирина выбирает себе профессию, которая требует общения с людьми. Это врачи, учителя, продавцы, юристы, актрисы, психологи. При этом Ирина очень любит насыщенную жизнь. Она любит, когда ее хвалят, после получения похвалы готова трудиться с еще большим рвением. Ира ответственно относится к любому делу, за которое берется. Обладательница имени Ирина не теряет веру в себя, в свои силы, каким бы тернистым ни был ее путь. Ира легко сходится с разными людьми, ей нетрудно устанавливать различные деловые контакты, но вот только не всегда доводит дело до конца.

Ирина очень активная, восприимчивая и интеллектуальная женщина. Она трезво смотрит на вещи, не витает в облаках, поэтому редко бывает сентиментальной. Ира решительная, самостоятельная, волевая, раскованная девушка в своих действиях и суждениях. Можно представить ее как холодную, независимую женщину, но ей очень требуется ласка и человеческое тепло, тогда Ирина расцветет и в полной мере сможет подарить свою любовь и свое сердце избраннику.

Ирина не лишена здравого смысла, хотя порой может и совершать необдуманные поступки, делать покупки, продиктованные мимолетным желанием. В целом, Ира обладает взвешенным подходом к вещам, умеет держать себя в руках.

Ее мироощущение, ее главная жизненная цель - это целиком посвятить себя какому-то делу. Это может стать как и ее семья, так и общественная деятельность, порой даже религия. Ирина очень терпелива, всегда руководствуется так называемой женской логикой и умеет хорошо владеть собой. У Иры хорошо развито внутреннее чутьё, ее совсем нелегко провести или же обмануть. Чаще всего Ирина разносторонне развита, у нее отличная память. Ира - очень тонкий и деликатный дипломат, и эту свою сильную черту характера использует очень активно.

Ирину часто можно представить себе безупречным человеком, но одной из ее отрицательных черт является ее обидчивость. Задеть Иру словом очень легко, она не злопамятна, но в момент обиды может совершить множество необдуманных и нехороших поступков. Ирина бескорыстный друг.

Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. Ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.

Поздравления

Иришка, в этот солнечный денек

Хочу, чтоб ты от радости сияла,

Ведь ты так хороша, словно цветок,

И ты достойна звания идеала:

Красива, так умна, и так прилежна,

Веселой всегда будь и заводной,

И помни, Ира, что во тьме кромешной

Ты просто лучик света неземной!

***

Пусть яркой будет жизнь, неповторимой,

Стремимся так мы пожелать, Ирина,

Ты расцветай, и будь такой красивой —

Какой ты есть, и с неземною силой,

Пусть будет всегда светлой твоя карма,

Желаю тебе женственного шарма,

Богатства и любви, а все желания —

Исполнятся пускай — и процветание

Ворвется в жизнь, пускай её украсит,

Пусть будет радость в каждом её часе,

Бог хранит тебя пусть, помогает,

И счастье поскорее прилетает!

***

Ира счастье нам приносит,

Ира никогда не бросит!

Пусть сопутствует удача,

Ведь не может быть иначе!

Пожелаем мы Ирине,

Чтоб мечты ее парили

Выше звезд и выше солнца.

А сейчас пусть улыбнется!

***

С тобою не сравнится Клеопатра,

Ты красотой сразишь всех наповал,

Ты так умна, изящна и приятна,

Достойна самых сладостных похвал,

Ирина, будь, конечно, превосходной,

Пусть исполняются чудесные мечты,

Будь изумительной, в душе свободной,

Будь на вершине всех успехов ты!

***

Любить ее необходимо.

Она — прекрасна, спору нет.

Тебя, волшебная Ирина,

Затмить не сможет Солнца свет!

За острый ум тебя все ценят,

За строгий нрав — чуть-чуть боятся,

Но миллионы не заменят,

С тобою рядом не сравнятся!

***

Поздравляю от души тебя, Иринка,

И хочу тебе сегодня пожелать

Быть всегда красивой, как картинка,

Красотой своей всех удивлять!

Будь весела и мысли позитивно,

Старайся быть всегда номер один,

И к целям иди бодро и активно,

Ведь отступать нет никаких причин!

***

Ира, Ирочка, Иринка,

Ты красива, как картинка.

Оставайся ты такой,

Юной будь и озорной!

Пусть все спорятся дела,

Будь успешна, весела.

Оставайся светлой, доброй,

Не держи на сердце зла!