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Степанов: Минздрав подпишет приказ о введении ИФА-тестирования 18 мая

Степанов: Минздрав подпишет приказ о введении ИФА-тестирования 18 мая
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Максим Степанов сегодня подпишет приказ о введении массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу методом ИФА.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня подпишет приказ о введении массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу методом ИФА (иммуноферментный анализ).

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

”Сегодня будет подписан соответствующий приказ о введении ИФА-тестирования. За счет ИФА-тестов мы сможем существенно увеличить число людей, которых мы будем тестировать. Прежде всего, мы будем тестировать людей, у которых есть соответствующие симптомы проявления коронавируса, также всех без исключения контактных... также все группы риска: Нацполиция, Нацгвардия”, - сказал он.

По словам Степанова, определенным в алгоритме людям будут проводить тесты бесплатно.

Как сообщалось, 26 апреля Степанов заявлял, что массовое использование ИФА-тестов возможно только после стопроцентной уверенности, что они достоверны.

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По его словам, между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть, встречался ли человек с действием инфекции, переболел ли он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека.

”Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, болен ли человек”, - объяснял министр.

15 мая Степанов заявил, что в Украине со следующей недели планируют начать тестирование украинцев методом ИФА.

Также 15 мая заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что иммуноферментный анализ является более доступным, чем тестирование методом ПЦР, поскольку украинские лаборатории могут делать около миллиона таких тестов в сутки.

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Минздрав, IFA, Коронавирус, Максим Степанов, ПТСР, Covid-19.
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