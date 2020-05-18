Как мыло разрушает вирусы: познавательное видео молекулярного уровня

Мировой Банк данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот показал анимационный ролик, как обычное мыло действует на вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Видео размещено в YouTubе-канале Protein Data Bank. Молекулы мыла разрушают внешний слой вирусов и тем самым останавливают заражение и/или передачу инфекции. СПРАВКА. Действие мыла обусловлено несколькими факторами. Молекулы мыла образуют микрошарики-мицеллы с катионами натрия/калия на поверхности (эта поверхность гидрофильна, она "притягивается" к воде) и "хвостами" из остатков органической кислоты, которые обращены внутрь таких сфер – это липофильная среда, которая "притягивает" и растворяет липидные соединения, то есть жиры. Оболочка вирусов состоит преимущественно из липидного бимолекулярного слоя, который отлично разрушается мылом. "Посмотрите на молекулярном уровне, как мыло разрушает коронавирус, используя серию гидрофильных и гидрофобных взаимодействий. Всегда используйте мыло, когда моете руки", – настаивают они.