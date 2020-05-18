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Гендиректор ВОЗ: при снятии карантинных ограничений нужно проявлять осторожность

Гендиректор ВОЗ: при снятии карантинных ограничений нужно проявлять осторожность
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ограничения необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе. (...) Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Он предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "грозит опасность воспрепятствовать собственному восстановлению".

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73-я Ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник. Она будет проходить два дня в видеоформате. Ассамблея посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразилось более 4,8 млн чел., при этом более 300 тыс. инфицированных скончались.

В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

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Украина, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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