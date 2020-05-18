Без игрушек: Минздрав назвал условия работы детсадов на время карантина

Новости Украины:Температурный скрининг детей предлагается проводить при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал.

Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.

Об этом говорится на сайте Минобразования со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Перед началом работы всем сотрудникам дошкольных учреждений предлагается измерять температуру. Если она свыше 37,2 градуса, воспитатель к работе не допускается.

Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если она свыше 37,2 градуса, дети к садику также не допускаются.

Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. На период карантина запрещается использовать: тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, находиться в обуви в закрытом помещении.

По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

Как сообщалось, детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.