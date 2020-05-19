День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника

Новости Украины:В этом году относительно праздник яркого этнического стиля приходится на 21 мая.

День вышиванки 2020

В этом году День вышиванки в Украине будут отмечать 21 мая. В этот праздник украинцы по всему миру одевают традиционные сорочки, женщины — платья, и идут в них на работу, учебу или просто на прогулку. Также ко Дню вышиванки традиционно проводятся праздничные мероприятия — показы, парады и уличные гуляния.

История

Идея проведения такого праздника возникла в Черновицком национальном университете весной в 2006 году. Один из студентов Игорь Житарюк пришел на пары в вышиванке, которая тогда была не очень популярной одеждой на каждый день. Студентка Леся Воронюк предложила всем в университете прийти в вышитых рубашках.

На первую такую акцию собралось не более 10 студентов c факультетов истории, политологии и международных отношений.

По словам одного из организаторов Всемирного дня вышиванки Александра Ткачука, дата проведения такого праздника — третий четверг мая — возникла не сразу, но первоочередная идея одеть вышиванку касалась именно буднего дня, а не праздничного.

Поэтому впоследствии остановились именно на третьем четверге мая. С тех пор День вышиванки эволюционировал из небольшой студенческой акции в глобальное международное движение для украинцев по всему миру. Сегордня этот день отмечают более чем в 70 странах мира.

Малоизвестные факты о вышиванке

Вышиванка — это праздничная, а не повседневная одежда. В будни украинцы носили так называемые "будэнки" — неброские рубашки, а на праздники надевали богато вышитые сорочки.

Вышивка наносилась прежде всего с сакральной целью, как оберег, защищая части тела, незакрытые одеждой. Некоторые вышиванки изначально создавались как ритуально-обрядовые.

Своими особенными вышиванками может похвалиться не только каждый регион Украины, а даже отдельные села. Сорочки могут отличаться по фасону, цвету, узору.

Раньше вышивание было исключительно женским занятием. Традиционно, прежде чем начать вышивать, девушка постилась, молилась и мыла руки. Сейчас вышивают не только женщины, но и мужчины.

Вышивка одной сорочки может занимать от двух недель до трех лет — в зависимости от сложности техник.

Тончайшая вышивка "белым на белом" была распространена среди европейской знати и украинской шляхты, которая носила вышитое таким образом нижнее белье и нательные сорочки.

Вышивка крестиком, которую многие считают традиционно украинской, пришла в Украину из Европы только в XIX веке, преимущественно с появлением компании Brocard, которая использовала для своей парфюмерии рекламные упаковки с изображением схем-вышивок.

В наше время исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник вышивания (среди них гладь, колосковый шов, низь, узелки, шнурочек, крученый шов, вырезание, выкалывание, козлик, плетенка, мережка).

Популярные нынче маки как элемент узора практически не использовались в традиционной украинской вышивке, поскольку символизировали печаль и смерть, а широкое распространение получили в конце XX века.

Орнаментами украинской вышивки с недавних пор украшают не только сорочки, но и автомобили, предметы быта, их используют как узоры для тату и маникюра.