Разумков: Наши врачи работают на 110%, у чиновников показатель будет все же меньше

Новости Украины:Разумков говорит, что оценку руководству Минздрава можно будет давать, когда Украина справится с COVID-19.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что выводы о работе министра здравоохранения Максима Степанова можно будет давать тогда, когда страна преодолеет коронавирусную инфекцию.

Об этом Разумков сказал в вечернем эфире телеканала "112 Украина".

"Давать реальную оценку тому, что и как поэтапно мы прошли - и будем еще проходить, - выходя из коронавируса, можно будет лишь со временем. Исходя из того, чем действительно завершится этот сложный для всей страны период", - отметил Разумков.

На вопрос, намерена ли Рада заслушать Степанова, он уточнил, что руководитель Минздрава пока не будет отчитываться, а будет отвечать во время часа вопросов к правительству.

"Если же мы говорим об оценке деятельности медицинской сферы, однозначно ответить на этот вопрос будет трудно. Если говорить о наших врачах, которые сейчас защищают нас ценой жизни, то они делают больше чем могут - думаю, что на 110 %. Если же говорить о чиновниках, то я думаю, что показатель будет все же меньше", - добавил Глава ВР.

В то же время, по его мнению, если сравнивать с рядом других стран, в том числе США, Украина с этой ситуацией справляется довольно неплохо.