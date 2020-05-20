День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине

В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. В Украине таким символом является вышиванка - своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами, символами и знаками.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая.
В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу.
История праздника
Автор идеи праздника День вышиванки – писательница и журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила коллегам по учебе в один день прийти в вуз в вышиванках. А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка одного из студентов-одногрупников, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты. Леся предложила одногрупникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки.
Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Их поддержали коллеги из других вузов, а также библиотеки, школы, детские сады. В течение следующих лет акция вышла на всеукраинский, а затем и на международный уровень. День вышиванки поддержала украинская диаспора по всему миру.
День вышиванки 2020: самые модные тренды
В 2020 году самыми модными принято считать вишиванки с резинкой на рукаве. А в тренде яркая палитра цветов: зеленый, розовый, красный и бордовый. При этом стоит помнить, что цвета на вышиванке нужно выбирать неслучайно, ведь каждый из них что-то символизирует. Что означает каждый из них:
Белый цвет – оберегает от всяких бед и дурных взглядов. Символ невинности.
Черный – богатство и благополучие.
Красный – несет в себе энергию солнца и радости. Символ – любовь в разных ее проявлениях, стремление жить.
Золотой или желтый – означает богатство и радость. Символ меда и пшеницы, благополучия и достатка.
Синий цвет – несет в себе спокойствие и освобождает от недугов. Символ воды, неба и душевного покоя.
Зеленый – цвет женственности.