День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине

Новости Украины:Праздник принято отмечать в ярких, уникальных расшитых сорочках, напоминающих о традициях украинского народа.

В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. В Украине таким символом является вышиванка - своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами, символами и знаками.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая.

В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу.

История праздника

Автор идеи праздника День вышиванки – писательница и журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила коллегам по учебе в один день прийти в вуз в вышиванках. А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка одного из студентов-одногрупников, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты. Леся предложила одногрупникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки.

Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Их поддержали коллеги из других вузов, а также библиотеки, школы, детские сады. В течение следующих лет акция вышла на всеукраинский, а затем и на международный уровень. День вышиванки поддержала украинская диаспора по всему миру.

День вышиванки 2020: самые модные тренды

В 2020 году самыми модными принято считать вишиванки с резинкой на рукаве. А в тренде яркая палитра цветов: зеленый, розовый, красный и бордовый. При этом стоит помнить, что цвета на вышиванке нужно выбирать неслучайно, ведь каждый из них что-то символизирует. Что означает каждый из них:

Белый цвет – оберегает от всяких бед и дурных взглядов. Символ невинности.

Черный – богатство и благополучие.

Красный – несет в себе энергию солнца и радости. Символ – любовь в разных ее проявлениях, стремление жить.

Золотой или желтый – означает богатство и радость. Символ меда и пшеницы, благополучия и достатка.

Синий цвет – несет в себе спокойствие и освобождает от недугов. Символ воды, неба и душевного покоя.

Зеленый – цвет женственности.