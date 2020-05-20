Пассажирские автоперевозки в Украине: в Кабмине назвали дату запуска

В Украине с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 20 мая.
Как сообщалось, Кабмин установил адаптивный карантин в Украине с 22 мая по 22 июня.
При этом был утвержден график запуска транспортного сообщения. Согласно ему, метро в Украине должны запустить с 25 мая, а железнодорожное сообщение возобновится с 1 июня.