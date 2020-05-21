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Иванов день: приметы и обряды на 21 мая
Иванов день: приметы и обряды на 21 мая

Иванов день: приметы и обряды на 21 мая

Иванов день: приметы и обряды на 21 мая
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Главной темой этого дня народный месяцеслов сделал заботу о посеве пшеницы.

Православная церковь 21 мая вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Иисуса Христа. Именно ему Спаситель поручил попечение о Божией Матери.

После сошествия Святого Духа на апостолов Иоанн свою жизнь посвятил проповеди веры Христовой. Иоанн Богослов – единственный апостол, не погибший насильственной смертью. Он был взят на Небо живым, однако за свою жизнь перенес немало страданий. В годы правления жестокого императора Нерона его сослали на далекий остров Патмос, где он написал свой «Апокалипсис».

Ещё в этот день почитают память Арсения Великого (354-449) – христианского святого, почитаемого в лике преподобных, и Арсения Трудолюбивого (конец XIII – XIV век) – инока Киево-Печерского монастыря.

Приметы на 21 мая

На Ивана Богослова загоняй кобылу и паши под пшеницу.

На Арсеньев день засевай пшеницу.

День с дождями-гриб пойдет полками.

Сей пшеницу, когда зацветет черемуха.

Не сей пшеницу раньше появления дубового листа.

Знаменательные события в истории: 21 мая 2020 года

Арсений-пшеничник, загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу.

Пахать в весну - не до сну.

Кто начинает пахать землю во время последней четверти новолуния, тот будет иметь поле чистое, без травы.

Ночные дожди и дневное солнце наполнят кладовые, бочки и бочонки.

Красное небо с вечера сулит хорошую погоду, утренняя краснота воду дает.

Облака идут вверх - к ясной погоде; идут вниз или в одно место собираются - к дождю.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Иванов день, 21 мая, Арсений пшеничник, Иван Богослов.
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