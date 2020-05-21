Как стать удачливее при помощи нумерологии

Новости Украины:Нумерологические расчеты помогут понять, как вам стать удачливее во всех жизненных сферах.

Каждого из нас Вселенная отмечает двумя важными параметрами: датой рождения и именем.

Нумерология отвечает на множество полезных вопросов. Она даже может подсказать, насколько вы совместимы с тем или иным человеком. Используйте эти знания себе во благо.

Нумерологический расчет

Для начала вам необходимо узнать свое число судьбы. Для этого вам понадобится преобразовать свое имя в набор цифр, а потом сложить полученные цифры с цифрами из даты рождения. Для этого воспользуйтесь таблицей преобразования букв в цифры:

В качестве примера можно взять дату рождения 17.02.1988 и имя Олег. Буква "О" соответствует цифре 7, "Л" — цифре 4, "Е" — цифре 6, а "Г" — цифре 4. Теперь мы можем завершить расчеты. Складываем все полученные цифры из имени и цифры даты рождения: 1+7+0+2+1+9+8+8+7+4+6+4=57. Должно обязательно получиться число в пределах от 1 до 9. Поэтому складываем полученные цифры до тех пор, пока они не дадут необходимый нам результат. 5+7=12. Повторяем процедуру. 1+2=3. Число судьбы для заданных имени и даты — Тройка.

Что значит число судьбы

Единица. Источником успеха для вас являются окружающие люди. Они помогают находить вдохновение и энтузиазм в работе и в делах. Старайтесь меньше времени пребывать в уединении, чтобы не терять расположение Фортуны.

Идеальный камень-талисман для вас — гранат.

Счастливые числа месяца — 1, 10, 11.

Цвет удачи — белый.

Лучшие дни недели — понедельник и пятница.

Двойка. Если в ходе расчетов у вас получилась Двойка, то это значит, что стать удачливее вам помогут самостоятельность и самодостаточность. Также полезно всегда выполнять данные общения. Если все идет не так, как бы вам хотелось бы, не нужно впадать в панику.

Лучший оберег — лунный камень.

Числа удачи — 2, 20, 22.

Лучший цвет — красный.

Счастливые дни недели — вторник, четверг, суббота.

Тройка. Это число удачи, поэтому люди, которые рождены под управлением Тройки, — везунчики. Если в вашей жизни происходит что-то неприятное, постарайтесь избавиться от негативных мыслей. Именно они могут тянуть вас вниз, ведь в отношении вас закон притяжения работает особо эффективно.

Ваш счастливый камень — турмалин.

Число удачи в календаре — 3, 30.

Цвет, приносящий удачу, — желтый.

Лучшие дни недели — среда, воскресенье.

Четверка. Число 4 — это символ единения всех четырех стихий. Это число судьбы требует от человека размеренности и осторожности. Большую удачу этим людям приносят интуиция и стремление к познанию чего-то нового. Эксперты советуют внимательнее следить за здоровьем.

Камень удачи — обсидиан.

Числа месяца, приносящие успех, — 4, 14, 22, 24, 31.

Цвета успеха — белый, серый, черный.

Лучшие дни недели — понедельник, среда, пятница.

Пятерка. Если у вас получилось число 5, то это значит, что вам следует во всем искать золотую середину. Поиски идеального решения в той или иной ситуации могут требовать времени, так что если хочется быть всегда на высоте, лучше не спешить с принятием решений.

Камень успеха — сапфир.

Самые удачные числа месяца — 5, 15, 25.

Цвета удачи — зеленый, черный.

Лучшие дни недели — вторник, среда, четверг.

Шестерка. Число шесть — это покровитель творческих личностей. Энергия этого числа требует от человека нестандартных решений и творческого подхода к привычным делам. Если это число — ваш покровитель, то будьте осторожнее, ведь для вас не все просто и тривиально.

Камень успеха — янтарь.

Позитивные даты — 6, 16, 26.

Цвета удачи — оранжевый, синий.

Наиболее удачные дни недели — вторник, пятница.

Семерка. Это число Фортуны, поэтому вы всегда ощущаете ее рядом с собой. Если этого не происходит, значит, вы потеряли веру в себя или пошли не по тому пути. Старайтесь следовать планам.

Камень удачи — топаз.

Счастливые даты — 7, 16, 25.

Цвета удачи — желтый, бирюзовый.

Удачные дни недели — четверг и воскресенье.

Восьмерка. Это число людей, которым очень везет в финансовой сфере. Эксперты в области нумерологии советуют не забывать и о духовном развитии. Любовь и деньги не всегда "дружат", но не в вашем случае.

Идеальный камень-талисман — яшма.

Счастливые числа месяца — 8, 26.

Цвет удачи — красный.

Лучшие дни недели — вторник и четверг.

Девятка. Всем, у кого получилась Девятка, для достижения счастья стоит вовремя заканчивать дела и рабочие проекты, ответственно относиться к поручениям и обязанностям.

Ваш счастливый камень — цитрин.

Число удачи в календаре — 3, 9, 18, 27.

Цвет, приносящий удачу — синий, черный.

Лучшие дни недели — понедельник и воскресенье.

Чтобы быть еще более успешными во всех сферах жизни, старайтесь следить за нашими нумерологическими гороскопами. Они помогут узнать, какое число будет самым удачным в тот или иной месяц.