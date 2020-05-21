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В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию

В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в этой области сложная эпидемиологическая обстановка.

Сессия в высших учебных заведениях Украины в условиях карантина будет проходить в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе страны. Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает ТСН.

"В Украине с 22 мая до 22 июня будет адаптивный карантин, происходят ослабления. Каждая область может принимать решения о смягчении тех или иных карантинных мероприятий", - заявила министр.

По ее словам, если в регионе будут плохие показатели заболеваемости, то сессия будет происходить дистанционно.

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию... Так же и следующий этап - с 1 июня. Когда в группах не более десяти человек, то можно организовывать экзаменационную сессию в учреждениях высшего образования или проводить защиту диссертации. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - подчеркнула Мандзий.

При этом учреждения образования должны обеспечить дистанцию, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Как сообщалось, накануне Минобразования утвердило даты проведения ВНО в 2020 году.

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Студенты, Сессия, Минобразования, Карантин, Любомира Мандзий.
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