Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе полковнику полиции

Новости Украины:Президент присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Сергею Губанову.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщает сайт главы государства, соответствующий указ Президент подписал 21 мая.

«Мы потеряли легендарного командира батальона «Луганск-1». Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском вновь взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!» – сказал Президент Украины.

Как сообщалось, вчера вечером во время патрулирования в поселке Трехизбенка на мине подорвались четверо полицейских. Они получили ранения и были доставлены в госпиталь, однако командир батальона полковник Сергей Леонидович Губанов умер по дороге.

Батальон полиции особого назначения «Луганск-1» уникален тем, что выполняет свои задачи непосредственно на линии размежевания по всей ее длине в пределах Луганской области.