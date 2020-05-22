Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент рассказал о строительстве дорог в стране
Президент рассказал о строительстве дорог в стране
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Экс-посол США в Украине о пленках Деркача: "Скандала я просто не вижу"

Экс-посол США в Украине о пленках Деркача: "Скандала я просто не вижу"
02:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Хербст считает, что пленки "не дают точного понимания" ситуации.

Над пленками с записью разговора якобы между пятым украинским президентом Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом "кто-то поработал", а потому "большого скандала" нет.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра имени Д.Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

"То, что сейчас происходит в Украине, вы говорите о "большом скандале", я не понимаю, почему скандал. Все знали и понимали до этих пленок, что Байден сам сказал Порошенко в отношении прокурора и по американской международной помощи. И это не была только позиция США. Это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии и так далее. Евросоюза", - пояснил Хербст.

По словам екс-посла, над "пленками Деркача" "кто-то поработал", а потому они "не дают точного понимания" ситуации. "Поэтому скандала я просто не вижу. Это старая история и не новость. Кто-то работал над этими пленками и мы знаем, в чью угоду: и одного огромного государства, и одного огромного бизнесмена".

В то же время на вопрос о возможной причастности России к "пленочному скандалу" чиновник сказал следующее: "Безусловно. Я помню пленки у Кучмы".

"Мы всегда советовались со своими украинскими коллегами. И, например, до выборов 2004 года я неоднократно говорил и с президентом Кучмой и тогдашним премьер-министром Януковичем, что мы ожидаем чистых выборов. Если бы Янукович выиграл чистые выборы, мы приветствовали бы его. Но мы сказали им, что было бы нехорошо фальсифицировать выборы. Это был наш совет", - рассказал Хербст.

Также он прокомментировал утверждение Порошенко о якобы "перевыполнение" собственных обещаний, а именно повышение тарифов "не до 75%, как требовал для транша МВФ, а до 100%": "Я не знаю детали этого вопроса и я не исключаю возможность, что кто-то опять работал над пленками именно по этой теме. Но мы знаем, что тарифы, о которых идет речь, эти тарифы были в угоду Украине, независимости Украины от российского газа и от всей коррупции, связанной с этими ценами".

Напоминаем, внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции 19 мая обнародовал пленки, на которых якобы записаны разговоры президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. Обнародованные записи низкого качества, но Деркач утверждает, что голоса на них принадлежат именно американским чиновникам и украинскому президенту.

В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена назвали аудиозаписи "разговоров" с Порошенко "полностью отредактированными".

Порошенко в свою очередь также заявил, что аудиофайлы являются сфабрикованными и заподозрил Офис президента в причастности к российской спецоперации, которая имеет целью разрушить двухпартийную поддержку Украины в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Джо Байден, Джон Хербст, Пленки Деркача.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
04 Изменения в процедуре люстрации: Минюст разработал законопроект
05 Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу
Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу
В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома
В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь