Новости Украины:Хербст считает, что пленки "не дают точного понимания" ситуации.

Над пленками с записью разговора якобы между пятым украинским президентом Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом "кто-то поработал", а потому "большого скандала" нет.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра имени Д.Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

"То, что сейчас происходит в Украине, вы говорите о "большом скандале", я не понимаю, почему скандал. Все знали и понимали до этих пленок, что Байден сам сказал Порошенко в отношении прокурора и по американской международной помощи. И это не была только позиция США. Это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии и так далее. Евросоюза", - пояснил Хербст.

По словам екс-посла, над "пленками Деркача" "кто-то поработал", а потому они "не дают точного понимания" ситуации. "Поэтому скандала я просто не вижу. Это старая история и не новость. Кто-то работал над этими пленками и мы знаем, в чью угоду: и одного огромного государства, и одного огромного бизнесмена".

В то же время на вопрос о возможной причастности России к "пленочному скандалу" чиновник сказал следующее: "Безусловно. Я помню пленки у Кучмы".

"Мы всегда советовались со своими украинскими коллегами. И, например, до выборов 2004 года я неоднократно говорил и с президентом Кучмой и тогдашним премьер-министром Януковичем, что мы ожидаем чистых выборов. Если бы Янукович выиграл чистые выборы, мы приветствовали бы его. Но мы сказали им, что было бы нехорошо фальсифицировать выборы. Это был наш совет", - рассказал Хербст.

Также он прокомментировал утверждение Порошенко о якобы "перевыполнение" собственных обещаний, а именно повышение тарифов "не до 75%, как требовал для транша МВФ, а до 100%": "Я не знаю детали этого вопроса и я не исключаю возможность, что кто-то опять работал над пленками именно по этой теме. Но мы знаем, что тарифы, о которых идет речь, эти тарифы были в угоду Украине, независимости Украины от российского газа и от всей коррупции, связанной с этими ценами".

Напоминаем, внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции 19 мая обнародовал пленки, на которых якобы записаны разговоры президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. Обнародованные записи низкого качества, но Деркач утверждает, что голоса на них принадлежат именно американским чиновникам и украинскому президенту.

В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена назвали аудиозаписи "разговоров" с Порошенко "полностью отредактированными".

Порошенко в свою очередь также заявил, что аудиофайлы являются сфабрикованными и заподозрил Офис президента в причастности к российской спецоперации, которая имеет целью разрушить двухпартийную поддержку Украины в США.