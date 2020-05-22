Нардеп Палица рассказал о третьей стороне, которой конфликт между Украиной и РФ выгоден

Новости Украины:Нардеп убежден, что следует расширить полномочия временной следственной комиссии.

Временная следственная комиссия должна исследовать, кто отдавал приказы украинской власти во время оккупации Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

Об этом заявил в общественно-политическом ток-шоу "Право на власть" на "1+1" народный депутат от группы “За будущее” Игорь Палица.

"Я бы хотел расширить действия временной следственной комиссии. Я буду просить, пусть она будет закрытой, чтобы дали прослушать временной следственной комиссии переговоры на тот момент людей, которые руководили государством, когда Россия зашла в Крым. Когда в Кабинете министров Крыма находились 100 спецназовцев российских войск, которые были окружены украинскими войсками. Когда в Крыму было 25 тысяч украинских солдат. И тот, кто говорит, что они бы не стреляли – это ложь. Они готовы были выполнять приказ, большинство из них, я с ними говорил", – заявил Игорь Палица.

Он также заметил, что кто-то дал команду руководству Украины вывести войска из Крыма и "сдать" Донецк и Луганск.

"Я думаю, что эта временная следственная комиссия должна послушать, раз пишутся все разговоры, должны писаться официально, но не должны выходить наверх. Пусть послушают, кто дал такую команду. Пусть послушают, кто дал команду отойти от Донецкой ОГА, выпустить Гиркина из Славянска. Кто дал руководству нашей страны команду сделать это? А после этих пленок я не сомневаюсь, что дали команду. И я думаю, могу ошибаться, что кто-то был заинтересован в том, чтобы Россия дошла не до Донецка и Луганска, а до Киева", – сказал Игорь Палица.

Нардеп добавил, что "Россия – агрессор, но кому-то было выгодно использовать этого агрессора и показать, насколько он большой агрессор, запустить его на нашу шахматную доску под названием "Украина", чтобы показать, какой он захватчик и забрать все рынки в мире. Мы никому не интересны. Мы – частица или рынка, или та частица, которую используют для захвата мировых рынков для геополитики. Эти пленки будут иметь большое продолжение", – добавил Палица.

Напоминаем, экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что над пленками с записью разговора якобы между пятым украинским президентом Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом "кто-то поработал", а потому "большого скандала" нет.