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Пятница, 22.05.2020
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ООН начнет борьбу с дезинформацией о пандемии коронавируса

ООН начнет борьбу с дезинформацией о пандемии коронавируса
04:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:ООН начала инициативу по борьбе с дезинформацией о коронавирусе.

Организация Объединенных Наций (ООН) запустила инициативу Verified (Проверено) по борьбе с дезинформацией о пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ООН.

"Дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку. Ее авторы используют продуманные методы создания и распространения. Чтобы противостоять этому, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять", - сказал в четверг генсек ООН Антониу Гутерреш.

ООН призвала людей во всем мире стать "информационными волонтерами", чтобы делиться надежным контентом и таким образом обеспечить безопасность своих семей и сообществ.

Отмечается, что волонтеры будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для распространения, с простыми убедительными сообщениями, которые либо напрямую противодействуют дезинформации, либо заполняют информационный пробел.

Информация будет предоставляться по трем темам: наука, солидарность и решения. В сфере науки информация будет посвящена спасению жизней от болезни. Информация из раздела "солидарность" должна содействовать местному и глобальному сотрудничеству. Раздел "решения" будет призывать к поддержке пострадавших групп населения.

Напомним, ООН запустила в Украине видеокампанию по поддержке уязвимых групп населения во время пандемии.

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ООН, Коронавирус, Covid-19.
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