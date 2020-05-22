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Николин день: приметы и обряды на 22 мая
Николин день: приметы и обряды на 22 мая

Николин день: приметы и обряды на 22 мая

Николин день: приметы и обряды на 22 мая
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь в этот день отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из города Миры в город Бари.

Традиции на 22 мая

Это один из самых почитаемых святых. Считается, что Никола Чудотворец - заступник и покровитель русского народа. "Нет за мужика поборника супротив Николы", "Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает", - говорят в народе. Оба Николы - и зимний (19 декабря), и вешний - погоду устанавливают. Говорят, что "Никола вешний - с теплом, Никола зимний - с морозом", "Пришел бы Никола - а тепло будет". Он был заступником плавающих и путешествующих.

В этот день примечали погоду. Если утро выдавалось влажным и туманным, то следовало умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле - богатый урожай. Считается, что к этому дню овес уже должен быть посеян. Говорили: "Овес Никольский - ни хозяйский, ни конский", то есть посеян поздно, и толку от него не будет. На Николу вешнего конюхи выгоняли лошадей в поле и служили молебен. Потом ездили верхом, чтобы нечистая сила не успела поездить прежде, ибо если начнет она ездить, по своему "черному" естеству, ночью, то заездит лошадь до смерти. Если замечали, что в этот день лошадь вздрагивает, то немедленно восклицали: "Кыш, нечистая сила!"

С Николы вешнего выгоняли лошадей в ночное. Собирались холостые ребята, их вместе с лошадьми всем селом провожали до поля, а вечером на луга приходили девушки - и начиналось веселье с песнями да хороводами. Раньше Никола вешний отмечался как вступление мальчика во взрослую жизнь, и надзора со стороны старших в этот день не полагалось.

Приметы на 22 мая

Никольская неделя с ветром - выжигают нивы.

Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит.

Егорий с ношей, а Никола с возом.

Никола вешний с теплом.

Знаменательные события в истории: 22 мая 2020 года

До Николы крепись, а с Николы живи не тужи.

Прошел бы Николин день, а то будет тепло.

Городи городьбу после Николина дня.

До весеннего Николы нельзя купаться.

Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин травой.

Велика милость мужику на Николин день, когда поле польет дождичком - будет урожай хорошим.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 22 мая, Летний, Николин день, Никола Весенний, Вешний.
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