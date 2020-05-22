Прививки на корь, краснуху и паротит: уровень иммунизации в Украине упал на 20%

Новости Украины:Степанов сегодня подпишет письмо председателям ОГА относительно активизации процесса иммунизации согласно календарю прививок.

В Украине за первый квартал 2020 года на 20% снизился уровень иммунизации на корь, краснуху и паротит. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации и нас обеспокоила ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Исходя из этих данных, в первом квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации всего на 5%. Относительно ситуации иммунизации на корь, краснуху и паротит, то по нашему убеждению, она является критической - снижение на 20%", - сказал Степанов.

По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее письмо на губернаторов, чтобы они поставили на контроль и активизировали процесс по иммунизации, согласно календарю прививок.