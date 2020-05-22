Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Прививки на корь, краснуху и паротит: уровень иммунизации в Украине упал на 20%

Прививки на корь, краснуху и паротит: уровень иммунизации в Украине упал на 20%
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Степанов сегодня подпишет письмо председателям ОГА относительно активизации процесса иммунизации согласно календарю прививок.

В Украине за первый квартал 2020 года на 20% снизился уровень иммунизации на корь, краснуху и паротит. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации и нас обеспокоила ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Исходя из этих данных, в первом квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации всего на 5%. Относительно ситуации иммунизации на корь, краснуху и паротит, то по нашему убеждению, она является критической - снижение на 20%", - сказал Степанов.

Календарь прививок: перечень противопоказаний обновлен

По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее письмо на губернаторов, чтобы они поставили на контроль и активизировали процесс по иммунизации, согласно календарю прививок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Корь, Прививки, Краснуха, Иммунизация, Паротит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
04 Президент рассказал о строительстве дорог в стране
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
В зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь