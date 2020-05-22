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Смягчение карантина: ПЦУ вновь открывает храмы для прихожан

Смягчение карантина: ПЦУ вновь открывает храмы для прихожан
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ПЦУ постепенно возобновляет богослужения с участием прихожан в храмах.

Православная церковь Украины с 22 мая постепенно возобновляет богослужения с участием прихожан с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

Отмечается, что все время карантинных мер ПЦУ соблюдала ограничения, "разделяя это бремя со всем украинским обществом".

"В связи с постепенным снятием правительством ограничений карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно возобновляет совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации", - сообщили в ПЦУ и отметили, что остается обязанность во время пребывания в храмах соблюдать карантинные требования.

В ПЦУ напоминают, что согласно решению Кабинета министров разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на 10 кв. м площади храма. Перед тем, как пойти на богослужение, нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, контактировали недавно с больными.

"В случае хорошего самочувствия, в храм заходить только в масках. В том случае, когда человек ее не имеет с собой, приход должен ее предложить. Также в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. Кроме того, следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона", - добавили в ПЦУ.

Отмечается, что в том случае, когда храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма - с соблюдением "социальной дистанции". Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих. По возможности - разместить на улице средства трансляции.

"Причастие будет, как и раньше, подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым Таинством как священник, так и миряне должны отдельно продезинфицировать руки", - отмечают в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня учитывая эпидситуации в регионах.

В Украине по состоянию на утро 22 мая зафиксировано 20 тыс. 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 тыс. 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

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Карантин, ПЦУ, Covid-19.
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