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Следователи НАБУ нагрянули с обысками в "Укрзализныцю"

Следователи НАБУ нагрянули с обысками в "Укрзализныцю"
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НАБУ

Новости Украины:НАБУ пришло с обыском в Укрзализныцю.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Укрзализныце по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц Укрзализныци при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения Киев-Борисполь (так называемый "Бориспольский экспресс")", - говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Отмечается, что руководство Укрзализныци оказывает содействие проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

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Ранее СМИ сообщали, что НАБУ 22 мая проводит обыски у и .о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении денежных средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Правоохранители подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ.

Отмечалось, что в 2018 году ООО "Рилейд" победило в государственных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО "Укрзализныця" по строительству экспресса в Борисполь на общую сумму более 20,4 млн грн.

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Веприцкий в 2017-2019 годах был и. о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога "АО "Укрзализныця", а в 2019-2020 годах был директором филиала.

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Укрзализныця, САП, НАБУ, Обыски.
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