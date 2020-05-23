Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 мая.

Мокий Мокрый

Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым — во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.

Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее". Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

Праздник разговения — Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Рамадан Байрам)

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ид аль-Фитр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам).

Для каждого верующего праздник — это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.

В Ураза Байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословенный день нельзя.

В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу.

Праздник также отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят аль-фитр.

Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.

День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла)

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.

24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.

Европейский день парков

Европейский день парков (The European Day of Parks, EDoP) был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК (EUROPARК Federation) — европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в тридцати шести европейских странах. Проведенный впервые в 1999 году этот день теперь празднуется ежегодно 24 мая во всей Европе.

Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки (первые из почти трех сотен национальных парков, созданных в Европе в последующие годы) — это были девять Национальных парков, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

Этот экологический праздник был основан с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы. В настоящее время Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.

В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников (открывают тематические выставки, читают лекции, показывают фильмы, проводят новые экскурсии, организуют детские программы и фестивали), целью которых является привлечение внимания к естественной красоте Европы и ее культурного достояния. На первый план неизменно выдвигается их защита, как в настоящее время, так и в будущем.