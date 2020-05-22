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Дело Шеремета: Правоохранители требуют изменить меру пресечения для Дугарь

Дело Шеремета: Правоохранители требуют изменить меру пресечения для Дугарь
23:09 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Яны Дугарь.

Правоохранители ходатайствуют об изменении меры пресечения для подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь, заявляет её адвокат Денис Ломанов.

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - написал он на своей странице в Facebook.

Ломанов также подчеркнул, что сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Дугарь и представит их в суде.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

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Дело Шеремета, Яна Дугарь, Денис Ломанов.
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