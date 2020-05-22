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ВАКС решил не отменять залог руководителю Департамента ГФС

ВАКС решил не отменять залог руководителю Департамента ГФС
23:16 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ВАКС отказал в изменении меры пресечения руководителю Департамента ГФС Украины.

Высший антикоррупционный суд отказался изменить меру пресечения руководителю Департамента Государственной фискальной службы на личные обязательства.

Очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова состоялось 22 мая, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"На заседании сторона защиты подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения руководителю Департамента ГФС Украины из залога на личные обязательства. Заслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании продолжилось исследование письменных доказательств, представленных прокурором САП.

Следующее рассмотрение по делу назначено на 9:15 22 июня 2020 года.

Напоминаем, бывшего главу ГФС Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, бывшему руководителю ГФС Роману Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. Насиров разрешил компаниям депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму свыше 2 млрд гривень.

Владимир Новиков был задержан 30 марта 2017 года. Соломенский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн. Позднее он внес деньги и вышел на свободу.

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ГФС, Фискальная служба, Роман Насиров, ВАКС, Владимир Новиков.
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