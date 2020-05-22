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ВАКС назначил экс-депутату Березкину меру пресечения в виде залога

ВАКС назначил экс-депутату Березкину меру пресечения в виде залога
23:31 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Станиславу Березкину в виде залога в сумме 937492 грн.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату Станиславу Березкину, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде залога в 937492 тысяч грн.

Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

«Сегодня, 22 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения экс-нардепу в виде залога в сумме 937492 грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на народного депутата 8 созыва также были возложены процессуальные обязанности сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В ВАКС напомнили, что экс-депутату сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил компенсацию за аренду жилья в ГП «Гостиничный комплекс «Киев» в размере более 937 тысяч гривень.

Напоминаем, 18 мая бывшему народному депутату Станиславу Березкину было сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье в размере более 937 тысяч грн.

20 ноября 2018 года Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина (группа "Воля народа"), подозреваемого в причастности к завладению $20 млн Ощадбанка.

3 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Березкину меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.

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Суд, НАБУ, Станислав Березкин, ВАКС.
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