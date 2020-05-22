Миграционная служба с 25 мая восстанавливает работу

Новости Украины:Кроме подразделений г.Киева, Киевской, Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областей.

Государственная миграционная служба Украины с 25 мая ослабляет ограничения, установленные в связи с карантином.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

«С 25 мая ... подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений г.Киева, Киевской, Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областей)», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 25 мая возобновляется и работа сервиса «Электронная очередь» (кроме подразделений в указанных регионах).

В ГМС Украины просят граждан во время посещения подразделений соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД возобновляют практические экзамены на право управления автомобилем.