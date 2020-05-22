Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Стрельба в Житомирской области: ОГП взял дело на контроль
Стрельба в Житомирской области: ОГП взял дело на контроль
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

Фигурантов "третьей бахчисарайской группы" отправят на психиатрическую экспертизу

Фигурантов "третьей бахчисарайской группы" отправят на психиатрическую экспертизу
23:43 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Адвокаты считают, что фигурантов третьей бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" направят на психиатрическую экспертизу.

В пятницу фигурант третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Рустем Сейтмеметов участвовал в следственных действиях, которые проводили сотрудники ФСБ.

По мнению защиты, в ближайшее время его, как и других фигурантов третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» направят на психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в комментарии, опубликованном Крымской солидарностью в Facebook.

«Сегодня следствие нас ознакомило с постановлениями о назначении нескольких экспертиз, в том числе, фотографической и религиоведческой. Защита заявила ряд ходатайств в рамках этого следственного действия, в том числе, о предоставлении объектов исследований, которые будут переданы в распоряжение специалистов, экспертов», - сообщил Шейхмамбетов.

По его словам, отсутствие объектов исследования лишает защиту возможности «реализовать права, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, в том числе, право ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов перед соответствующим экспертом».

Защитник ожидает, что в ближайшее время фигурантов третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» направят на прохождение стационарной судебной психиатрической экспертизы.

Напоминаем, Рустем Сейтмеметов - житель г. Бахчисарая, отец двоих несовершеннолетних детей. Был задержан 11 марта 2020 года в Бахчисарае после проведённого в его доме обыска. В этот же день были также задержаны два его племянника: Сейтумер и Осман Сейтумеровы, а также активист Амет Сулейманов. Им была вменена ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, и все они являются фигурантами третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир».. На данный момент трое из них находятся в СИЗО Симферополя. Алим Сулейманов в связи с состоянием здоровья находится под домашним арестом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Татары, РФ, Дело Хизб-ут-Тахрир, Рустем Сейтмеметов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
02 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
03 Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
04 На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные
05 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Португалия начнет принимать туристов
Португалия начнет принимать туристов
Украина cпустилась по выплавке стали в рейтинге Worldsteel
Украина cпустилась по выплавке стали в рейтинге Worldsteel
Нардеп фракции &quot;Слуга народа&quot; Аристов заболел коронавирусом
Нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом
Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)
Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь