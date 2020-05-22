Фигурантов "третьей бахчисарайской группы" отправят на психиатрическую экспертизу

Новости Украины:Адвокаты считают, что фигурантов третьей бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" направят на психиатрическую экспертизу.

В пятницу фигурант третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Рустем Сейтмеметов участвовал в следственных действиях, которые проводили сотрудники ФСБ.

По мнению защиты, в ближайшее время его, как и других фигурантов третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» направят на психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в комментарии, опубликованном Крымской солидарностью в Facebook.

«Сегодня следствие нас ознакомило с постановлениями о назначении нескольких экспертиз, в том числе, фотографической и религиоведческой. Защита заявила ряд ходатайств в рамках этого следственного действия, в том числе, о предоставлении объектов исследований, которые будут переданы в распоряжение специалистов, экспертов», - сообщил Шейхмамбетов.

По его словам, отсутствие объектов исследования лишает защиту возможности «реализовать права, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, в том числе, право ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов перед соответствующим экспертом».

Защитник ожидает, что в ближайшее время фигурантов третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» направят на прохождение стационарной судебной психиатрической экспертизы.

Напоминаем, Рустем Сейтмеметов - житель г. Бахчисарая, отец двоих несовершеннолетних детей. Был задержан 11 марта 2020 года в Бахчисарае после проведённого в его доме обыска. В этот же день были также задержаны два его племянника: Сейтумер и Осман Сейтумеровы, а также активист Амет Сулейманов. Им была вменена ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, и все они являются фигурантами третьей бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир».. На данный момент трое из них находятся в СИЗО Симферополя. Алим Сулейманов в связи с состоянием здоровья находится под домашним арестом.