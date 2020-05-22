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Суд РФ направил жалобу крымского татарина на сотрудников ФСБ на проверку

Суд РФ направил жалобу крымского татарина на сотрудников ФСБ на проверку
23:50 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Жалобу Раима Айвазова направили на дополнительную проверку.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону после рассмотрения апелляции защиты направил на дополнительную проверку дело о пытках сотрудниками ФСБ Раима Айвазова при задержании в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

"21 мая 2020 года в ходе судебного процесса в Южном окружном военном суде стало известно, что руководитель следственного органа в Крыму отменил постановление следователя в отказе возбуждения уголовного дела по делу Раима Айвазова и направил дело на дополнительное проверку", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, суд рассмотрел ее апелляцию на решение суда об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, применявших пытки при задержании Айвазова.

Айвазов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из СИЗО Симферополя, адвокат Эйсмонт - из дома. В ходе слушания суд постановил возобновить проверку жалобу защиты о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

«Это довольно стандартная история, и мы испытываем сдержанный оптимизм по этому поводу», - сообщила адвокат Эйсмонт.

Она также выразила уверенность, что документы, которые она получила после подачи жалобы по ст. 125 УПК РФ, имеют перспективы для представления данного дела в ЕСПЧ.

"Ценность представляют опросы лиц, которые его сопроводили с границы на служебной машине ФСБ. Согласно их объяснениям, они проводили там какие-то фильтрационные мероприятия на КПВВ "Армянск" и случайно увидели там Раима Айвазова. По версии сотрудников ФСБ, в кармане у них имелась его фотография. И они такие: «Так это же Айвазов, который подозревается в связях Хизб ут-Тахрир!». Они подошли к нему, представились, завели разговор и спросили, не хочет ли он проехать с ними, так как у следователя могут быть к нему вопросы. Айвазов, по их версии, согласился. При этом сотрудники КПП "Армянск" в показаниях утверждают, что никаких мероприятий сотрудники ФСБ не проводили", - прокомментировала адвокат Айвазова.

Раим Айвазов был задержан в ночь на 17 апреля 2019 года при переходе административной границы с оккупированным Крымом. Более 12 часов о нём не было никаких известий. Лишь во второй половине дня 17 апреля ему позволили сделать звонок близким.

Он сообщил, что ему вменили обвинение согласно ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Данная статья подразумевает лишение свободы от 10 до 20 лет, или штраф до 500 тыс. рублей.

Позже с его слов стало известно, что при задержании сотрудники ФСБ нанесли ему побои, посадили в машину без номерных знаков и вывезли в поле. Там Раима поставили на колени и имитировали расстрел. После этого, его увезли в отделение, склоняя подписать необходимые документы.

Айвазов - активист, занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму крымским татарам, активно посещал суды по политическим делам в Крыму. Был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" (вторая симферопольская группа).

Напоминаем, 27 и 28 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар. Многие из них являются активистами "Крымской солидарности". Всего были задержаны 24 человека.

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Россия, РФ, ФСБ, Раим Айвазов, Крымский татар.
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