Российские паспорта получили около 200 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО

Новости Украины:Более 200 тыс украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили паспорта РФ.

Паспорта РФ среди тех украинцев, которые проживают сейчас на территории ОРДЛО, получили около 200 тысяч человек.

Об этом в эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Минской ТКГ Алексей Резников.

«По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территория Донбасса, получили около 200 тысяч паспорта Российской Федерации», - сказал Резников.

По его словам, «конечно, это в первую очередь поглощает все руководство тех двух формирований (так называемых «ЛНР» и «ДНР» - ред.), это «военные», «госслужащие» и прочее, потому что таким образом им легче платить зарплату за счет бюджета РФ».

Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марта 2014 проживали в Крыму.